Школьники Королева стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады

В Королеве с каждым годом олимпиадным движением интересуется все больше школьников. Всего в этом году участниками ВСОШ стали более 56 тысяч детей — свыше 70 процентов всех учащихся наукограда. Результаты прошлого года эта цифра превышает на 11 тысяч человек. Самые популярные у ребят предметы — русский язык, литература, математика, искусство и информатика, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для того чтобы помочь школьникам добиться успехов, в Королеве реализуются новые образовательные проекты. Среди них Школьная академия главы — образовательные интенсивы по самым востребованным предметам, которые проводят преподаватели из МФТИ, физтех-лицея им. Капицы, центра «Взлет». В рамках проекта прошло уже восемь смен, участниками стали более 600 школьников.

В следующем учебном году школы наукограда присоединятся к новому региональному проекту «Математические классы Подмосковья», который предусматривает углубленное изучение математики в 7-9 классах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.