Школьники Королева приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница»

40 старшеклассников из четырех школ Королева в рамках патриотического проекта «С верой za правду!» приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница», которую провели в отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, передает пресс-служба администрации городского округа.

Приветствовал участников командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов. Он поблагодарил каждого за проявленный к игре интерес и пожелал удачи.

Всего игрокам предстояло преодолеть 10 этапов, среди которых сборка оружия и снаряжения магазина патронами, гранатометание, строевая подготовка, комплекс ГТО и прохождение полосы препятствий. Время на выполнение каждого задания было ограничено, но тем не менее наши ребята достойно прошли все испытания и получили помимо ярких эмоций и новые знания и опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.