Школьники Каширы посетили компанию по производству шампиньонов

Каждому человеку очень важно правильно выбрать будущую профессию. В этом поможет проект «Билет в будущее», в рамках которого учащиеся посещают производства и знакомятся с их работой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.

«Билет в будущее» — всероссийский профориентационный проект. Он дает возможность подросткам заранее определиться, в какой сфере они хотят работать, какая профессия подойдет им с учетом их интересов, склонностей, особенностей характера. Проект реализуется при поддержке государства в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В рамках проекта школьники округа приняли участие в профессиональных пробах на базе ООО «Национальная грибная компания Кашира».

Ребятам представилась возможность познакомиться с одной из старейших компаний России по производству шампиньонов. Участники проекта узнали специфику производства, увидели, как работают сборщики грибов, познакомились с технологией производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.