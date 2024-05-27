Школьники из Ступина стали победителями математических боев Московской области

Школьники Ярослав Шарков и Павел Михеев в составе сборной команды города Дубны одержали победу в юбилейном турнире математических боев Московской области для учеников 6-7 классов.

Математические бои — ежегодное интеллектуальное состязание для учеников образовательного центра «Взлет». Центр входит в структуру гимназии им. Евгения Примакова и занимается развитием естественнонаучных талантов школьников со всего региона.

Турнир проходил в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном. Всех участников поделили на 3 лиги. Ярослав и Павел выступали в высшей лиге турнира за команду Дубны. Ежедневно каждой команде выдавалось по 8 задач, на решение которых давалось 4,5 часа. Далее начинались математические бои, которые длились почти до вечера.

«От каждой команды вызывали по ответчику и оппоненту. Ответчик рассказывал, как решал задачу, а оппонент внимательно слушал и задавал вопросы. Дискуссию оценивало жюри по 12-балльной системе. После 6 дней дней боев нам присудили 1 место», — сказал Ярослав.

Цель, которую он поставил перед собой, амбициозна и практична. В старших классах Ярослав намерен выиграть Всероссийскую олимпиаду школьников по математике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил глава региона.