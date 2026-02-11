Школьники из Шатуры провели эксперименты по нанотехнологиям в технопарке «Исток»

Старшеклассники школы № 1 из Шатуры 10 февраля посетили технопарк «Исток», где провели практические занятия по синтезу наночастиц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Учащиеся школы № 1 из Шатуры познакомились с современными методами нанотехнологий на базе технопарка «Исток». Под руководством наставника школьники самостоятельно провели синтез магнитного оксида железа Fe₃O₄ методом соосаждения. Они подготовили стехиометрическую смесь солей железа, отрегулировали pH раствора и создали бескислородную среду для предотвращения окисления продукта.

В ходе эксперимента особое внимание уделялось контролю температуры, ионной силы раствора и соотношения ионов, что позволило получить стабильные наночастицы с заданными свойствами. Занятие помогло школьникам развить навыки командной работы, точности и ответственности, а также повысить естественно-научную грамотность.

Одна из участниц отметила, что подобные занятия позволяют не только увидеть процесс создания материалов для медицины и электроники, но и самим стать частью научного процесса.

Школы округа заключили соглашение с технопарком «Исток» МИРЭА, что даст возможность регулярно проводить выездные занятия, использовать современное оборудование и готовить школьников к олимпиадам и чемпионатам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.