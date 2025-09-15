Школьники из Рузского округа приняли участие в отправке гумгруза в зону СВО

Волонтеры из Тучковской школы № 2 Рузского муниципального округа приняли участие в акции по оказанию гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята посетили офис благотворительного фонда «Троя», где оказали содействие сотрудникам организации в подготовке отправки груза. Школьники активно участвовали в погрузочных работах, помогая разместить необходимые товары в грузовике.

«Помощь включала продовольствие, гигиенические принадлежности, одежду, медицинские препараты и прочие жизненно важные предметы. После завершения загрузки транспортное средство направилось непосредственно в район проведения спецоперации, обеспечивая военнослужащих необходимой поддержкой,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Кроме того, волонтеры напомнили жителям района, что молодежный центр продолжает принимать пожертвования для нужд военных. Здесь принимаются разнообразные категории товаров: от предметов быта до средств индивидуальной защиты и личного комфорта. Сбор осуществляется ежедневно по адресу: город Руза, микрорайон, дом 10.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.