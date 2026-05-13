Школьники из Реутова стали призерами IT-конкурса в Подмосковье

Обучающиеся детского технопарка «Изобретариум» в Реутове заняли призовые места на конкурсе «Поиск-НИТ» по информационным и компьютерным технологиям, который проходил с декабря по май. Участники представили авторские проекты и прошли профильные испытания, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс «Поиск-НИТ» направлен на развитие практических навыков и творческого потенциала школьников в сфере IT. В рамках соревнований участники представляли авторские работы с оригинальными решениями, основанными на новых информационных и компьютерных технологиях. Проекты оценивались в тематических номинациях.

Также для конкурсантов провели викторины по базовой компьютерной подготовке и направлению «Системное администрирование». По итогам испытаний учащиеся «Изобретариума» показали высокие результаты: Дмитрий Лисичников, Максим Ефимцев и Степан Красульников получили дипломы II степени, Макар Оленченко — диплом III степени.

Сведения о победителях и призерах разместят в Государственном информационном ресурсе в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 года № 1239. Призеры и победители также получат дополнительные баллы при поступлении в РТУ МИРЭА. В июне 2026 года запланированы круглые столы и совещания по итогам конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.