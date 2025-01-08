Школьники из Реутова стали лучшими на конференции в честь 80-летия Великой Победы

Учащиеся 8а класса Александр Ефремов и Милена Ильгова, а также семиклассница Полина Ресслер из реутовской школы № 7 стали победителями региональной конференции по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Александр и Милена выступили с докладом на тему «Образ маршала Победы в моей школе». В докладе ребята рассказали о маршале Георгии Жукове и о том, как изучают его жизненный путь в школе № 7 Реутова.

Полина выступила с докладом «День Победы в моей семье». Полина провела исследование о боевом пути своего прадеда Ресслер Евгения Михайловича. В годы войны он командовал воздушной эскадрильей и совершил подвиги, за которые был награжден многими орденами и медалями.

Их наставником стала учитель изобразительного искусства и черчения Кравченко Татьяна Михайловна.

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