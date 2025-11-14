Школьники из Раменского округа посетили музей «Русская изба»

Учащиеся 1 «Д» класса Ганусовской средней образовательной школы поселка Рылеево вместе с учителем Галиной Шишкиной и родителями 12 ноября посетили музей «Русская изба» в Доме культуры «Лель». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель музея Лариса Моисеева провела для гостей познавательную экскурсию, рассказав о крестьянском жилище, предметах русского быта и истории деревень Панино и Нестерово. История этих деревень прослеживается с 1577 года, когда их название встречаются в писцовых книгах.

Во время экскурсии дети и родители узнали о жизни, быте и традициях предков. Особый интерес у посетителей вызвал мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы. Лариса Витальевна объяснила, что такие куклы в старину служили не только игрушками, но и оберегами — считалось, что они охраняют детский сон и защищают от злых сил.

Завершилось мероприятие традиционным чаепитием с блинами и сладостями. По словам организаторов, экскурсия оставила у всех участников яркие впечатления и помогла лучше понять культурное наследие народа.

