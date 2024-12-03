Школьники из Подмосковья выступили в финале математического научного форума

3 декабря 2024 года в областном центре дополнительного образования и патриотического воспитания в Реутове состоялся финал математического научного форума школьников Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обучающиеся в возрасте от 11 до 15 лет представили свои исследовательские проекты. По итогам экспертизы преподавателей в финал вышли всего 9 проектов, выполненных школьниками из Павловского Посада, Клина, Истры, Одинцовского округа, Луховиц, Серебряных Прудов и Электростали. Темы исследований охватывали широкий спектр вопросов: от различных способов умножения и симметрии в архитектуре до применения золотого сечения в живописи и методов решения уравнений высших степеней.

Цель конференции — повышение интереса учащихся к углубленному изучению математики и выявление талантливых исследователей.

Как отметили в пресс-службе министерства образования Московской области, это мероприятие способствовало профессиональной ориентации, а также развитию мотивации и личного интереса школьников к изучению точных наук.

По итогам финальных выступлений победителем областной Математической научной конференции школьников стал семиклассник школы «Горки-Х» из Одинцовского округа Владимир Будкин с исследовательской работой «Сколько лет моему дому». Второе место заняла ученица лицея № 8 г. о. Электросталь Вера Гребенникова с работой о методах решения уравнений высших степеней. Третье место у Екатерины Соловцовой из Истринской школы им. А. П. Чехова, ученица представила проект «Математика и спорт».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.