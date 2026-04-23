Школьники из Подмосковья вышли в финал турнира «Знание.Игра»

Команда «Вафля» из Серебряно-Прудской школы имени маршала В. И. Чуйкова представит Подмосковье в финале турнира Знание.Игра. Решающий этап пройдет 15 мая в Москве в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Команда «Вафля» стала одной из 91 сильнейшей команды, прошедшей отбор среди школьников и студентов колледжей. В финале участники из 89 регионов России, а также Республики Абхазия и Республики Беларусь встретятся на очной игре в Москве. Всего в рамках турнира провели 20 отборочных этапов.

Ожидается, что масштабное событие объединит до 500 человек. По итогам финала определят абсолютного победителя и девять призеров. Десять лучших команд получат ценные подарки от партнеров проекта.

Турнир Знание.Игра включен в перечень мероприятий Минпросвещения России, рекомендованных к проведению в рамках календарного плана воспитательной работы. В сезоне 2025–2026 годов также продолжается турнир по спортивному «Что? Где? Когда?». В нем участвуют школьники, студенты СПО, студенты вузов и работающая молодежь в возрасте от 14 до 25 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.