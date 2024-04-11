Школьники из Подмосковья стали призерами Международного литературного конкурса

Завершился Международный детско-юношеский литературный конкурс им. И. С. Шмелева «Лето Господне» — ежегодный конкурс творческих работ школьников, посвященный жизни и творчеству русского писателя Ивана Шмелева, рассказали в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Учащаяся Домодедовской школы № 4 с углубленным изучением отдельных предметов Елизавета Колдина заняла 2-е место среди 10-11 классов. Также учащийся Гимназии № 9 г. Электросталь Даниил Тихомиров отмечен специальным дипломом «За творческое осмысление семейных ценностей» среди 10-11 классов.

Конкурс проводится Издательским советом Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2014 года.

В финале приняли участие 45 участников из 19 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии и Эстонии.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в Белом зале Храма Христа Спасителя. Победители получили от имени Святейшего Патриарха Кирилла дипломы, книги и ценные подарки. Также дипломами и комплектами литературы были отмечены педагоги, подготовившие победителей конкурса

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.