Школьники из Подмосковья покорили Тайвань и мир робототехники

24–25 мая команда физтех-лицея имени П. Л. Капицы приняла участие в престижных международных соревнованиях International RoboSport Competition 2025, организованных под эгидой FIRA (Federation of International Robosports Association). Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Турнир проходил на базе Национального университета науки и технологий Каосюна (NKUST, Тайвань) — одного из ведущих технических вузов Азии.

«Наши школьники завоевали золото, серебро и бронзу, заняв весь пьедестал почета среди 300 команд из разных стран и более 800 участников. Это ошеломительный результат не только для Подмосковья, но и для всей России. Наши ребята блестяще проявили себя в одной из самых технологически сложных дисциплин современности», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Участники соревновались в двух ключевых дисциплинах. В рамках HuroCup командам предстояло продемонстрировать возможности человекоподобных роботов, способных бегать, поднимать и перемещать предметы, преодолевать лестницы и выполнять другие задачи, моделирующие реальные физические нагрузки. В дисциплине AndroSot — футболе автономных роботов — важнейшее значение имели компьютерное зрение, командная координация и стратегическое управление.

Победители соревнований:

Золотые медалисты — Борисов Илья и Никита Комков

Серебряные медалисты — Максим Косарев и Эрик Мустакимов

Бронзовый призер — Андрей Фирстов

В 2025 году в копилке региона уже 17 медалей международных олимпиад. Среди них — золото на Romanian Master of Mathematics, 11 медалей на Жаутыковской олимпиаде, 4 медали на Азиатской физической олимпиаде и победа на Международной биологической олимпиаде.

Соревнования FIRA призваны всесторонне проверить функциональность робота. Один и тот же механизм должен справляться с задачами разных категорий, получая сводную оценку. Главная цель — создание универсального робота, способного адаптироваться к любым условиям — актуальный вызов для мирового инженерного сообщества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.