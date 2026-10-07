Школьники из Одинцово приняли участие в слете «Безопасное колесо — 2026»

Ученики школы №1 Одинцово приняли участие в Московском областном слете юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2026». Открытие состоялось 6 октября в Мытищах.

Программа началась с торжественной церемонии с творческими номерами, памятными подарками, общими фотографиями и напутственными словами руководителей ведомств и наставников. Заместитель начальника управления Госавтоинспекции Московской области полковник полиции Владимир Севостьянов отметил высокие результаты региона за прошлый год. Он поблагодарил ребят из Балашихи, которые заняли первое место на Всероссийском конкурсе и победили на межгосударственном слете в Казахстане.

После официальной части школьники приступили к испытаниям. Традиционная программа включает проверку знаний правил дорожного движения и основ первой помощи, а также практических навыков управления велосипедом и средствами индивидуальной мобильности. В этом году участникам впервые предложили тест на знание жестов регулировщика. В ближайшем будущем он официально войдет в обязательную программу соревнований.

После соревнований все ребята получили памятные подарки. Результаты объявят после окончания слета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.