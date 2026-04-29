Школьники из Обухова освоили управление дронами в Ногинске

Воспитанники центра патриотического воспитания «Динамит» из поселка Обухово 28 апреля посетили «Класс БпЛА» в доме СВО в Ногинске Богородского округа. Ребята познакомились с устройством и управлением fpv-дронов и договорились о дальнейшем сотрудничестве центров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр поддержки участников СВО и их семей Богородского округа расширяет сотрудничество в сфере просветительских проектов. На занятия в «Класс БпЛА» приехали воспитанники центра «Динамит» имени рядового Тимофея Егорова, погибшего в зоне СВО в 2023 году. Школьников сопровождал руководитель центра Захар Егоров — отец военнослужащего.

Руководители организаций обсудили дальнейшее взаимодействие и обучение юных патриотов. Врио начальника центра Владислав Рязанов пригласил команду принять участие в предстоящих соревнованиях fpv-дронов, которые пройдут в Доме СВО в Ногинске.

Инструкторы рассказали учащимся о видах беспилотников и их технических характеристиках. Сначала ребята отрабатывали простые маневры на симуляторе, осваивая чувствительность стиков и особенности виртуального полета. Затем под руководством педагогов они изучили основы аэродинамики и закрепили навыки управления в программах, приближенных к реальным условиям.

Занятия помогли школьникам развить пространственное мышление и навыки маневрирования. Каждый точный вираж и успешная посадка вызывали у участников живой интерес и стремление совершенствовать мастерство.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.