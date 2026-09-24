Школьники из Ногинска посетили Бородинское поле 23 сентября

Десятиклассники Центра образования «Богородский» 23 сентября посетили музей-заповедник «Бородино». Урок истории на Бородинском поле посвятили мемориалу двух отечественных войн.

Школьники увидели подлинное обмундирование русских и французских войск и экипаж, на котором Михаил Илларионович Кутузов прибыл из Петербурга в Бородино. Они поднялись к мемориалу воинам-героям, узнали о Багратионовых флешах, Шевардинском редуте и батарее Раевского, а также об обстоятельствах смертельного ранения князя Багратиона и поступке Маргариты Тучковой.

Вторая часть экспозиции была посвящена солдатам Красной Армии, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

«Бородинский музей впечатляет не только масштабом, но и тем, что здесь сохранились оружие, инструменты — все то, что использовалось в те времена. Музей очень мне понравился: просторы — настоящее русское поле, русская культура», — поделился впечатлениями ученик 10 «Б» Григорий Штукин.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.