Школьники из Наро-Фоминского округа стали призерами олимпиады по праву

Ученики Алабинской школы имени Героев РФ С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева вошли в число призеров Всероссийской олимпиады по праву. Финал прошел в образовательном центре «Сириус» в Сочи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

19 апреля стало известно, что школьники из Наро-Фоминского округа успешно выступили на одном из самых престижных интеллектуальных турниров страны. Они достойно представили муниципалитет и подтвердили высокий уровень подготовки.

Финальные испытания прошли на базе образовательного центра «Сириус». В состав команды вошли Мила Шурупова, Кирилл Виноградов, Ева Лисицкая, Наталия Петрова, Дария Дондупова и Рустам Кафаров. Участники выполнили сложные конкурсные задания и показали глубокие знания в области права.

Путь к финалу включал несколько этапов — от школьного тура до заключительных испытаний в Сочи. Команду подготовил тренер сборной Московской области по праву Сергей Евгеньевич Любимов. Благодаря системной работе и поддержке наставника ребята смогли добиться высокого результата.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.