Школьники из Наро-Фоминска стали победителями чемпионата «Абилимпикс»

Завершился XI Московский областной чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»-2025. Из Наро-фоминского городского округа участвовало 6 обучающихся в категории «школьники», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Атмосфера соревнований была наполнена поддержкой и взаимовыручкой. Важно отметить, что каждый получил ценный опыт и возможность проявить себя в профессиональной сфере.

2 место — Роман Жданович, Селятинская школа № 2 в компетенции «Массажист», наставник Курочкина Алла Анатольевна;

3 место — Андрей Чупилов, Наро-Фоминская школа для обучающихся с ОВЗ в компетенции «Флористика», наставник Павицкая Елена Васильевна.

«Поздравляем ребят, родителей и их руководителей регионального этапа и желаем всем идти только вперед, дальнейших успехов и удачи! В се большие молодцы!» — сказала начальник управления по образованию Наро-Фоминского городского округа Анна Максимова.

Участниками чемпионата стали Дарина Прикоп, Апрелевская школа № 1 в компетенции «Вязание спицами» (наставник — Елена Курносова), Фотима Гусарова, Вышегородская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ в компетенции «Портной» (наставник — Оксана Данина), Рамазан Милехин, Наро-Фоминская школа для обучающихся с ОВЗ в компетенции «Администрирование отеля» (наставник — Елена Павицкая) и Кирилл Игнатьев, Наро-Фоминская школа для обучающихся с ОВЗ в компетенции «Клининг», наставник — Елена Текмаева).

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