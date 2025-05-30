Школьники из Наро-Фоминска победили в Хакатоне по программированию

Школьники из Наро-Фоминска победили в Хакатоне по программированию. Ранее на территории конференц-зала мультимедийного пространства — «Умный город» на ВДНХ в Москве прошел ежегодный Хакатон по созданию чат-бота Telegram на языке программирования Python. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие было организовано детской школой программирования «KIBERone» при поддержке Минцифры России и Павильона «Умный Город».

Экспертными членами жюри выступили представители федеральных компаний: ИТ- Холдинг Т1, Positive Technologies, Код безопасности и АНО Цифровой аудит.

Ребятам выпала тема «Магазин техники», и ребята из Наро-Фоминска за час создали чат-бот на Python с возможностью добавления товаров в корзину, полностью рабочим функционалом и возможностью отправки сообщений в чат поддержки.

Ребята презентовали свой проект членам жюри и получили высший балл.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.