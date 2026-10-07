Школьники из Можайска победили на областном слете школьных лесничеств

Команда «Друзья леса» получила переходящий кубок за победу в общекомандном зачете. В конкурсе «Визитная карточка» школьники стали третьими, в «Лесном многоборье» — вторыми.

В команду вошли ученики 10Г класса школы «Перспектива»: капитан Яхебек Базаров, Кирилл Левчик, Егор Фроменков и Иван Мигачев. Элина Еремеева выступала в личном зачете.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев на встрече с победителями отметил, что их увлечение экологией стало примером для одноклассников и школьников всей Московской области.

«Вы нашли в себе силы, нашли в себе желание заниматься экологией после школьных занятий, и это стало вашим увлечением», — отметил Денис Мордвинцев.

Татьяна Самохвалова руководит школьным лесничеством уже 16 лет. За это время ее воспитанники неоднократно становились призерами и лауреатами различных конкурсов. Сейчас в лесничестве занимаются две группы: 27 учеников начальной школы и 15 старшеклассников.

«Самые маленькие участники школьного лесничества тянутся к знаниям: активно изучают природоведение, участвуют в викторинах и берут пример со старшеклассников», — поделилась Татьяна Самохвалова.

Подготовиться к слету ребятам помогала сотрудник Тропаревского участкового лесничества Светлана Русанова. На встрече школьники вручили директору Бородинского филиала ГКУ «Мособллес» Махачу Ширинову корзину желудей для выращивания новых дубов.

Желуди ребята собирали на занятиях в «Парке Памяти». Там находится лесная лаборатория, где школьники изучают изменения в природе и делают открытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.