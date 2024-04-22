Школьники из Лотошино стали победителями Всероссийского конкурса

В качестве приза школьники получили бесплатные путёвки на пятую смену Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Девять микулинских гимназистов уже выехали из Лотошино — их смена начинается 20 апреля. Всего ребята пробудут в «Орлёнке» 21 день.

Как отметила директор Микулинской гимназии Наталья Никитина, ребята не только будут отдыхать и укреплять здоровье, но и активно заниматься по программе «Дрон-академия».

«Наши ученики победили во Всероссийском конкурсе — ведь мы активно развиваем в гимназии техническое направление, благодаря центру образования „Точка роста“, который открылся у нас в 2019 году. Ребята проводят самостоятельные исследования, многим ученикам гимназии очень нравится и наука, и техника. В „Орлёнке“ в рамках программы „Дрон-академия“ дети будут получать углублённые знания, совершат практические пробы, сформируют навыки, освоят такие компетенции, как „Программирование“, „Дизайн и брендирование“, „Безопасный полёт“, „Проектирование“, „Проектный менеджмент“ и „Пилотирование“. Новые знания помогут им и во время дальнейшей учёбы, и в жизни», — отметила Никитина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.