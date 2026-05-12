Школьники из Лобни стали лауреатами конкурса в Москве

Торжественное награждение победителей военно-патриотического поэтического фестиваля-конкурса «Богатырская сила» имени Александра Пересвета прошло 10 мая в Москве. Ученики школы № 8 из Лобни заняли несколько призовых мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый фестиваль-конкурс ежегодно проводит Московская областная организация союза писателей России при поддержке Московского городского отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад». В этом году учащиеся школы № 8 имени Героя Советского Союза Г. Д. Будника завоевали сразу несколько наград.

Лауреатом I степени стала Александра Маласахлиси из 6Г класса. Дипломы лауреатов II степени получили десятиклассники Николай Панасенко и Василий Колянов. Лауреатом III степени стал Кирилл Кириловских, также ученик 10А класса.

В школе поздравили победителей и отметили вклад наставников Анастасии Кирьяновой и Светланы Видмановой. Благодарность также выразили члену союза писателей России и ЛИТО Лобни, редактору школьного альманаха Галине Леонтьевой за кураторство творческой молодежи.

По итогам конкурса издан альманах с произведениями лауреатов и дипломантов, а также стихами членов жюри и современных поэтов-патриотов. Пятый, юбилейный фестиваль планируют провести в сентябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.