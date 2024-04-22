сегодня в 13:52

Школьники из Люберец получили 8 дипломов на этапе олимпиады по технологии

Восемь дипломов завоевали люберецкие школьники на заключительном этапе всероссийской олимпиады по технологии, рассказал глава городского округа Владимир Волков.

«Искренне поздравляю победителей — учащихся гимназии № 16 «Интерес» Степана Воронова и Тимофея Тормышова — и, конечно, всех призеров олимпиады! Благодарю педагогов и тренеров за достойную подготовку ребят», — сказал Волков.

Среди призеров ВсОШ — учащиеся гимназии № 16 «Интерес» и инженерно-технологического лицея. Это Анна Грибанова, Семен Клинов, Даниил Пэкэлэу, Виктория Тюгова, Иван Степанов, Дмитрий Додобаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.