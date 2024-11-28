Школьники из истринского лесничества «Первомай» создают кормушки для птиц

На этот раз ребята решили сделать важный шаг для экосистемы своего края и заняться изготовлением кормушек для зимующих птиц.

Перед началом практической работы наставник провела беседу, объяснив учащимся, насколько критично поддерживать пернатых в зимний период. Она отметила, что с понижением температуры многие птицы остаются без привычной пищи. Кормушки могут спасти жизнь многим из них, обеспечивая необходимое питание.

С энтузиазмом ребята приступили к созданию кормушек, используя необходимые инструменты и материалы. Особое внимание уделялось безопасности: края бутылок были обернуты мешковиной, чтобы избежать травм у птиц. Это простое решение сделало кормушки более безопасными для пернатых.

Вскоре новые кормушки займут свои места на пришкольном дворе, где дети смогут наблюдать за тем, как птицы их посещают, регулярно пополняя запасы корма.

Совместная работа объединила ребят, позволив им проявить творческий подход и научиться заботиться о природе. Даже небольшие усилия могут значительно помочь нашим крылатым соседям.

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