Школьники из Краснознаменска и Протвино стали призерами Всероссийского научного конкурса

Максим Запара из Краснознаменска и Дарья Саперова из Протвино заняли призовые места в финале шестого сезона конкурса «Наука. Территория героев», который прошел в кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В финале всероссийского конкурса «Наука. Территория героев» школьники из Подмосковья добились высоких результатов. Максим Запара из Краснознаменска занял второе место в направлении «Наука в жизни», где участники исследовали астрономические загадки и решали междисциплинарные задачи. Дарья Саперова из Протвино стала серебряным призером в номинации «Энергия и числа», связанной с физико-математическими исследованиями.

Победители и финалисты конкурса получат дополнительные баллы при поступлении в ведущие российские вузы, включая МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университет МИСИС, Российский университет дружбы народов и Томский политехнический университет. Кроме того, партнеры конкурса — компании «Билайн», «ФосАгро» и «Росатом» — вручили лауреатам денежные премии, сертификаты на приобретение техники и другие подарки.

В этом году в конкурсе приняли участие более 27 тысяч школьников и студентов из разных регионов страны. Состязания проходили по направлениям: «Энергия и числа», «Биохимия открытий» и «Наука в жизни». Конкурс проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий. Проект направлен на популяризацию науки и поддержку молодых талантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.