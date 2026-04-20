Школьники из Красногорска создали VR-реконструкцию мемориалов

Команда VR/AR-квантума детского технопарка «Кванториум» — Георгий Глухов, Александра Смирнова и Антон Турукин — в течение нескольких месяцев занималась 3D-моделированием утраченных советских военно-мемориальных объектов на территории Европы. Школьники создали не только трехмерные модели памятников, но и полноценное VR-приложение, позволяющее погрузиться в виртуально восстановленную локацию разрушенного мемориала.

Презентацию приурочили к Международному дню памятников и исторических мест. Гости — представители музейного сообщества, педагоги, учащиеся и жители округа — смогли протестировать разработку: надеть VR-очки и совершить виртуальную экскурсию по цифровой копии мемориала. Участникам задали вопросы о работе с архивными данными, используемых программах и точности реконструкции.

«Мы хотели показать, что технологии могут не только развлекать, но и сохранять память о тех местах, которых уже нет в реальности. Реакция гостей превзошла ожидания», — рассказал Георгий Глухов.

По итогам встречи стороны договорились о сотрудничестве между технопарком и Красногорским филиалом Музея Победы для внедрения VR-разработок в экскурсионную и образовательную деятельность. Проект реализуют в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» при поддержке министерства образования региона. Опыт красногорских школьников планируют тиражировать в других технопарках Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.