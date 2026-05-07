Школьники из Красногорска посетили КПО в Сергиевом Посаде

Учащиеся образовательного центра «Полет» городского округа Красногорск посетили Сергиево-Посадский комплекс по переработке отходов. Во время экскурсии школьникам продемонстрировали, как сортируются тонны бытового мусора и какая техника задействована в этом процессе.

На предприятии ребята увидели, как отходы проходят этапы обработки и превращаются во вторичное сырье. Отсортированные материалы направляют компаниям-переработчикам для дальнейшего использования в производстве.

Также школьникам рассказали о специалистах, работающих на комплексе, и их обязанностях. Экскурсия позволила на практике показать, что экологическое будущее зависит от ответственного отношения к потреблению ресурсов и раздельному сбору отходов.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.