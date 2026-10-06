Школьники из Королева участвуют в военных сборах «Первый рубеж»

Школьники из Королева и других городов Подмосковья 5 октября начали трехдневные военно-патриотические сборы «Первый рубеж» на базе «ГТО-Клин» в Клину, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередная смена лагеря начальной военной подготовки стартовала на базе «ГТО-Клин» союза десантников города Клин. Участники три дня живут в палатках по армейскому расписанию. Для многих это первый опыт жизни без привычных бытовых удобств. Распорядок требует от подростков дисциплины, собранности и умения действовать в команде.

Программа включает обустройство быта в полевых условиях, спортивные тренировки, основы огневой и медицинской подготовки. Отдельный блок посвящен управлению беспилотными летательными аппаратами. Это направление вызывает интерес у подростков, а полученные знания могут пригодиться в гражданских профессиях. Патриотические занятия помогают школьникам лучше понять историю страны и роль защитника Отечества.

«Три дня в палаточном лагере становятся серьезной проверкой для подростка. Здесь нет привычного комфорта, зато есть четкий распорядок, нагрузка и ответственность за товарищей. Такие сборы воспитывают силу, выносливость и патриотизм. Эти качества пригодятся ребятам независимо от того, какую профессию они выберут в будущем», — отметил руководитель Королевского отделения ассоциации ветеранов СВО Сергей Михайлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.