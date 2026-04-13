Школьники из Королева победили на «Кванториаде-2026» в Подмосковье

Учащиеся детского технопарка «Кванториум» центра «Орбита» из Королева стали победителями и призерами фестиваля «Кванториада-2026», который прошел 9 и 10 апреля. Школьники заняли призовые места в трех направлениях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ежегодно на фестивале соревнуются лучшие проекты школьников городского округа Королев. Работы представлены в секции информационно-коммуникационных технологий, инженерно-технической и научно-исследовательской секциях в трех возрастных категориях. В 2026 году участники представили более 60 проектов.

В секции информационно-коммуникационных технологий первое место занял Иван Соколов с проектом «AR TECHNIQUE», второе — Семен Трандин с работой «Painted Adventure». В инженерно-технической секции второе место получил Павел Кулагин за «Функциональный макет лифтовой системы», третье — Глеб Богданов с проектом «Комплекс АПД (Автономный подводный дрон)».

В научно-исследовательской секции первое место завоевали Анна Калинова с работой об анализе химического состава атмосферных осадков в Королеве и Анна Бондарь с исследованием «Скрытая соль (NaCl) в продуктах массового потребления в России». Призерами также стали Мария Ситдикова, Мария Коршунова, Ольга Ященко и Елизавета Соловьева.

«Такие достижения — яркое подтверждение того, что в «Кванториуме» растут настоящие инженеры, исследователи и изобретатели будущего», — отметили в технопарке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.