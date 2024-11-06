Школьники из Истры сшили большой флаг России

Теперь флаг собственного изготовления развевается на флагштоке во дворе школы. «Мы все испытываем гордость», — отмечают ученики.

Герб, гимн и флаг — официальные символы, без которых невозможно представить Россию. Приобщение детей к государственной символике — одна из задач патриотического воспитания. Ребятам рассказали о государственной символике и о значении цветов триколора.

Дети и педагоги сами разработали проект флага. Шили на уроках, иногда школьники оставались и после занятий. Сшили флаг за пять дней. В планах у ребят и учителей также создать серию маленьких триколоров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.