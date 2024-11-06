Школьники из Истры сшили большой флаг России
Фото - © Татьяна Прокофьева
В рамках празднования Дня народного единства учащиеся школы № 2 города Истра вместе с учителями сшили флаг России, площадью 10 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Теперь флаг собственного изготовления развевается на флагштоке во дворе школы. «Мы все испытываем гордость», — отмечают ученики.
Герб, гимн и флаг — официальные символы, без которых невозможно представить Россию. Приобщение детей к государственной символике — одна из задач патриотического воспитания. Ребятам рассказали о государственной символике и о значении цветов триколора.
Дети и педагоги сами разработали проект флага. Шили на уроках, иногда школьники оставались и после занятий. Сшили флаг за пять дней. В планах у ребят и учителей также создать серию маленьких триколоров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.