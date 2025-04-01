Школьники из Химок стали призерами Всероссийской олимпиады по информатике

На Всероссийской олимпиаде школьников по информатике одним из победителей стал ученик из Химок Иван Часовских, почётное звание призёра завоевал одиннадцатиклассник гимназии № 23 Алексей Исковских, сообщили в пресс-службе округа.

Участие в финале приняли более 500 учеников 9-11 классов из 78 регионов России. Школьникам предстояло решить четыре сложные задачи — написать компьютерную программу или создать файл с правильным ответом в соответствии с требованиями задания.

Кроме того, школьников ожидала масштабная образовательная и развлекательная программа. Участники встретились с представителями ведущих российских компаний, получили возможность задать экспертам интересующие вопросы и получить карьерные консультации. Ребята также познакомились с возможностями экспериментального ИТ-специалитета Научно-технологического университета «Сириус».

Победители и призёры олимпиады получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады. Они также смогут претендовать на участие в международных соревнованиях и получат денежные гранты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.