Егорьевские школьники разработали собственный фито-чай

Конкуренцию детям составили ребята из Рузы, Луховиц, Домодедово и Ступино. На суд экспертной комиссии они представляли проекты создания эко-отеля «Избушка на курьих ножках» с контактным зоопарком, необычные способы выращивания зелени, овощей и грибов, содержания пасек и другие.

Конкурс состоял из презентации проекта, ответов на вопросы экспертов, а также короткой промо-акции. Дмитрий Хуртов отметил, что в выступлении участников немаловажную роль играет маркетинг. Особенно из всех команд отличились ребята из гимназии № 10 в селе Раменки Егорьевского городского округа. Они представили собственную разработку фито-чая — выращенного, собранного, высушенного и оригинально упакованного в школьном аптекарском огороде. На каждом пакете — информация об одной из достопримечательности Егорьевска. В будущем каждой из них будет соответствовать свой состав чая.

«Вчера у нас был день села в селе Раменки. Мы выставили свою продукцию на дегустацию. Родители тоже пробовали, всем все очень понравилось, и они восхищаются тем, что мы сами его сделали, без каких-либо покупных добавок», — рассказала ученица гимназии № 10 Елена Демина.

Промо-акция тоже удивила экспертный совет. Ребята разливали чай в исторических костюмах, а на сцене показали, как пьет его со своей супругой отец города — Никифор Бардыгин. «Чай с историей» вдохновил всех присутствующих, в победе егорьевской команды сомнений не возникло. Проект чая со смыслом представит Московскую область на Всероссийском этапе конкурса и, по мнению экспертов, у него есть все шансы на победу.

В дальнейшем школьники планируют передать свое дело младшим соученикам, которые уже учатся технике создания экологически-чистого чая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.