Школьники из Долгопрудного заняли второе место во Всероссийском конкурсе

Команда школы №14 из Долгопрудного стала призером Всероссийского конкурса туристских походов и экспедиций среди обучающихся, итоги которого подвели в 2025 году в Москве. Коллектив занял второе место на федеральном этапе после победы в регионе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе приняли участие 113 команд из 29 регионов России. Среди призеров — туристический клуб «Летное поле» школы №14, который несколько лет работает в Долгопрудном. В клубе школьники не только ходят в походы, но и изучают историю родного края.

«Мы самостоятельно разрабатываем маршруты, закладываем смысл в каждый поход и экспедицию, — рассказывает руководитель турклуба Татьяна Садыкова. — Все это развивает в детях целеустремленность, ответственность и уверенность в своих силах, формирует чувство Родины и сохраняет традиции нашего народа», — пояснила Садыкова.

Летом прошлого года участники клуба отправились в экспедицию по местам боевой истории Героя Советского Союза Николая Кретова, который ушел на фронт из Долгопрудного и преподавал в Краснополянской сельскохозяйственной школе. Маршрут прошел по территории Калужской области.

«После экспедиций мы обрабатываем собранный материал и готовим проекты и исследования для конференций, — делится 9-классник Артем Ионе. — Приходится много читать и изучать дополнительную информацию. И это мне тоже нравится!» — рассказал Ионе.

По итогам поездки школьники подготовили отчет, который направили на конкурс. Работа принесла команде победу на региональном этапе и второе место на всероссийском уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.