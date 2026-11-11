Школьники из Богородского округа посетили Совет Федерации

Десятиклассники центра образования «Богородский» 11 ноября побывали на экскурсии в Совете Федерации и познакомились с процессом законотворчества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсию организовала заместитель председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, депутат совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова. Учащиеся 10-х классов центра образования «Богородский» познакомились с устройством государственной власти и работой верхней палаты российского парламента.

Школьников провели по основным помещениям здания, рассказали об истории формирования Совета Федерации и его роли в государственном управлении. Ребята узнали, как обсуждают законодательные инициативы, какие этапы проходит законопроект, прежде чем стать законом, и кто участвует в этом процессе.

Участники экскурсии также понаблюдали за работой телевидения Совета Федерации. Им показали, как готовят трансляции заседаний, проводят съемку и освещают парламентскую деятельность.

Отдельную часть встречи посвятили молодежным проектам и программам Совета Федерации, а также роли Палаты молодых законодателей. Школьникам объяснили, как участвовать в молодежных инициативах, предлагать собственные идеи и включаться в общественно значимую работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность совместной работы с Мособлдумой. Глава региона отметил необходимость проактивных действий.

«Хотел поблагодарить за заметную лепту в трансформацию ряда поправок в законы, которые были поддержаны. Они имеют принципиально важное значение. Мы и дальше будем предлагать инициативы. Здесь нам нужна профессиональная кропотливая и внимательная работа нашего депутатского корпуса. У нас большое и значимое представительство как в верхней, так и в нижней палате парламента», — сказал Воробьев.