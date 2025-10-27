Школьники из Балашихи завоевали золото на областном чемпионате по дебатам

Ученики школы № 5 городского округа Балашиха стали победителями областного чемпионата по дебатам. Команда «Аргумент» заняла первое место, опередив более тридцати соперников из разных городов Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В этом году программа чемпионата собрала 94 участника, объединив 32 команды. Соревнования проходили на базе Гимназии имени Е. М. Примакова.

Программа чемпионата включала образовательный модуль, в рамках которого школьники обучались искусству дебатов, структуре аргументации, умению вести конструктивный диалог и корректно реагировать на противоположную точку зрения. Также участники проходили тренинги по актерскому мастерству и самопрезентации.

Во время соревновательного модуля команды применяли полученные знания на практике, выступая в формате «Всемирный школьный формат дебатов». Завершился чемпионат программой с командными активностями и культурными мероприятиями.

Организаторами чемпионата выступили Образовательный центр «Взлет», Центр лидерских программ АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова» и Министерство образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.