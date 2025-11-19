Школьники из Балашихи посетили Московскую областную думу

Учащиеся гимназии №1 из Балашихи побывали на экскурсии в Московской областной думе 18 ноября. Ребята познакомились с работой законодательного собрания и приняли участие в лекции по экологическому просвещению, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Экскурсия для школьников была организована при поддержке депутата Московской областной Думы Владимира Шапкина. Участниками стали юные экоактивисты, которые узнали о деятельности областного парламента, посетили зал заседаний и залы фракций, а также расширили знания по истории парламентаризма в Подмосковье.

В завершение мероприятия Владимир Шапкин провел лекцию на тему «Экологическое просвещение в Московской области». Он рассказал о законотворческом процессе, работе комитета и принятых законах в сфере экологии.

«Поделился с ребятами тонкостями законотворческого процесса, рассказал о работе нашего комитета и о принятых в сфере экологии законах. Очень порадовали интересные вопросы – видно, что тема им действительно интересна», — отметил Владимир Шапкин.

Для школьников также была организована интеллектуальная игра, где они проверили свои знания о Московской области. В экскурсии приняли участие ребята, добившиеся успехов в учебе и олимпиадах по различным предметам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.

Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная гимназия им. Е.М. Примакова.