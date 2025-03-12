Школьники из Балашихи пополнили знания о ВОВ в рамках игры «Культпросвет»

В Земской гимназии г. о. Балашиха для учащихся седьмых классов состоялся внутришкольный этап интеллектуальной игры «Культпросвет», посвященный главному событию этого года — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.

В игре интеллектуально соревновались 9 команд по 5 человек. Ребятам предстояло пройти 5 раундов — «разминка», «литература», «музыка», «плакатная графика» и «художественный пазл». Все задания — на тему основных операций и сражений периода 1941–1945 годов.

«Для меня самым сложным был раунд «литература». Какие-то произведения мы проходили в школе, какие-то нет. В целом, если оценить игру, некоторые задания были легкими, некоторые — сложными. Родители рассказывали, что мой прадедушка был на войне, дошел до Берлина. Рассказывали много и про него, и про войну. И сегодня в игре я на этом и основывался», — поделился впечатлениями от игры учащийся 7-Г класса Ярослав.

Ребята продемонстрировали хорошие знания — каждая команда до последнего боролась за звание «лучшей». По итогам всех этапов победителями стали учащиеся 7-З класса — теперь ребята сразятся со своими сверстниками в следующем этапе игры.

«Второй этап — как домашнее задание — проводится среди команд-победителей от каждой из 17 школ-участниц дистанционно. И уже 10 лучших из лучших команд пройдут в финал, который состоится очно — на сцене дворца культуры „Балашиха“, — пояснила организатор игры Маргарита Напалкова.

«Культпросвет» — межшкольное мероприятие, которое проходит в округе во второй раз. В прошлом году оно было посвящено теме культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.