Ученики школ и воспитанники дошкольных отделений муниципального округа Истра с первыми снегопадами присоединились к экологической акции и начали делать кормушки для птиц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дети из образовательных учреждений муниципального округа Истра мастерят кормушки, чтобы помочь птицам находить еду в холодное время года. К экологической акции присоединились школьники и воспитанники дошкольных отделений.

Ученики Румянцевской школы вместе с родителями делали кормушки на уроках технологии и дома. В ближайшее время их разместят на деревьях вокруг школы и наполнят кормом.

Воспитанники дошкольного отделения школы имени Л. М. Доватора изготовили кормушки в рамках проекта «Предшкола: стандарт детского сада». Во время совместной работы дети обсуждали, как птицы переживают морозы и почему им нужна помощь. Акция помогает формировать бережное отношение к природе и учит заботиться о птицах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.