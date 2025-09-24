сегодня в 16:06

Школьники и волонтеры Химок сплели маскировочную сеть для бойцов СВО

В лицее № 21 провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В работе приняли участие школьники, педагоги, волонтеры и председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приятно видеть, как ребята своими руками делают то, что действительно пригодится нашим бойцам. Именно это воспитывает ответственность и понимание, что Победа складывается из усилий каждого», — отметил Сергей Малиновский.

Под руководством опытного мастера участники изучили технику плетения и сразу применили ее на практике. Собравшиеся также обсудили значение поддержки армии со стороны мирных жителей.

Муниципальный депутат Алексей Федоров прокомментировал важность проведения инициативы в учебных заведениях.

«Важно, что подобные мастер-классы проходят именно в школах. Молодежь видит реальный результат своей работы и понимает, что может помочь фронту уже сегодня», — подчеркнул Алексей Федоров.

По итогам занятия была изготовлена маскировочная сеть. В ближайшие дни она будет передана в зону специальной военной операции.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов напомнил, что в Химках системно развивают гражданскую помощь армии: проводят сбор гумгрузов, организуют волонтерские акции. Так, поддержка бойцов СВО остается приоритетным направлением работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.