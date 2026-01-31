Школьники и студенты в Москве заработали 100 тысяч рублей на уборке снега

Снежная буря принесла не только транспортный коллапс и неудобства в Москву, но и неплохой доход для самых инициативных и предприимчивых: школьники и студенты размещали объявления в соцсетях, предлагая услуги по откапыванию машин из снега. Автомобилисты охотно откликались и оформляли заказы, а контакты самых опытных «раскапывателей» передавали из уст в уста и делились ими в домовых чатах.

Стоимость услуги также увеличилась — если ранее можно было заплатить 500 рублей, то теперь средняя цена по Москве варьируется от двух до трех тысяч рублей. В случае если машина обледенела или рядом проезжала снегоуборочная техника, стоимость может достигать и пяти тысяч рублей. За срочность придется доплатить еще тысячу. При большом количестве заказов возможны скидки.

На этом временном бизнесе хорошо подзаработали школьники, студенты и работающие на себя граждане: выполняя два-три заказа в день во время двухнедельного январского снегопада, можно было заработать от 100 тысяч рублей и выше. Этой суммы вполне достаточно для покупки последней модели смартфона без ущерба для бюджета.

