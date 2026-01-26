Школьники и студенты Подмосковья победили на Всероссийском конкурсе «Юный управдом»

Шесть участников из Московской области стали победителями федерального этапа Всероссийского конкурса «Юный управдом – созидатель благоприятной среды проживания», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Подмосковье подвели итоги федерального этапа Всероссийского конкурса детей и молодежи «Юный управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Шесть представителей Московской области получили благодарственные письма за проекты, направленные на улучшение городской среды.

В числе награжденных — школьники и молодой специалист, чьи идеи были отмечены на федеральном уровне. Мария Брычева и Анатолий Морозов (7–9 лет) заняли вторые места в номинации «Мой двор» с проектами «Добрый двор» и «Многофункциональные детские площадки со скейтпарком». Дмитрий Хиля в той же возрастной категории стал призером с проектом станций метро «Юбилейная» и «Яуза» для городского округа Мытищи.

Виктория Каперзова (14–17 лет) отличилась с проектом умного табло «Подъездный вестник». Максим Тынянских (18–25 лет) предложил решение по созданию доступной среды для маломобильных граждан в поселке Загорские дали Сергиево-Посадского округа. Софья Глушенкова (10–13 лет) заняла третье место с идеей безопасных маршрутов в школу.

Конкурс «Юный управдом» проводится для вовлечения молодежи в решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.