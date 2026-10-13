Школьники и студенты Подмосковья изучили способы защиты от мошенников

Занятия цикла «Разговоры о важном» прошли 12 октября в школах и колледжах Подмосковья. Учащиеся обсудили защиту от мошенников и безопасное поведение в интернете, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

12 октября в школах и колледжах Подмосковья прошли «Разговоры о важном» на тему «Как защититься от мошенников? Безопасность в сети Интернет».

Ученики 1–5-х классов изучали основы безопасного поведения в интернете. На примерах знакомых сказок и жизненных ситуаций они учились распознавать обман, обсуждали, почему нельзя сообщать посторонним пароли и личную информацию и как действовать в сомнительных ситуациях.

Ученики 6–11-х классов и студенты колледжей разбирали защиту аккаунтов, понятие цифрового следа, риски общения с незнакомцами в соцсетях и распространенные схемы мошенничества. Отдельное внимание уделили финансовой безопасности: опасности передачи банковских карт и кодов подтверждения, а также сомнительным предложениям о заработке.

На конкретных примерах участники учились замечать тревожные сигналы, оценивать последствия решений и определять, когда нужно обратиться за помощью к взрослым или специалистам.

Главная мысль встреч — цифровая безопасность начинается с внимательности и ответственности пользователя. Учащимся напомнили, что не стоит торопиться выполнять подозрительные просьбы, переходить по неизвестным ссылкам и передавать личные данные. В сложной ситуации важно рассказать о ней и попросить помощи.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.