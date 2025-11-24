Школьники Химок выступили на одной сцене с лучшими солистами оперных театров Москвы

24 ноября ученики школы № 8, лицея № 7 и Аэрокосмического лицея из Химок представили музыкальный спектакль «Белый вальс» в Музее Победы на Поклонной горе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Постановка — не просто концерт, а целая история о жизни и творчестве Михаила Глинки, великого русского композитора. Со сцены прозвучали его романсы и дуэты. Исторические костюмы, декорации и стихи русских классиков погрузили зрителей в атмосферу жизни русской усадьбы ХIХ — начала ХХ века.

«Химкинские ребята выступили на одной сцене с ведущими солистами и музыкантами оперных и балетных театров Москвы — и справились блестяще. Их исполнение стало настоящим созвучием классической музыки, поэзии и детского таланта», — рассказала директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Представление провели в преддверии Дня матери. Это придало спектаклю особое звучание: музыка, красота и юность стали своеобразным подарком всем матерям, чье вдохновение и поддержка помогают детям раскрывать таланты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.