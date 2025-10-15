Школьники Химок познакомились с работой коммунальных служб города

В Химках провели региональную акцию «Первые за чистое Подмосковье». Ученики гимназии № 23 и школы «Триумф» посетили экскурсию в «Объединенное городское хозяйство» и познакомились с профессиями работников коммунальных служб и их техническим арсеналом, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята узнали, как коммунальные службы готовятся к зимнему сезону и как работает специализированная техника. На территории гаража «ОГХ» трудятся 79 человек: диспетчеры, медработники, слесари, электрики, газосварщики, водители и трактористы. Здесь более 130 единиц техники, 93 из которых будут задействованы в уборке города этой зимой. Среди спецтехники — новые снегоуборщики весом всего 24 килограмма. Они способны расчистить сугроб до 30 сантиметров в высоту и полуметра в ширину.

«Чтобы люди знали, как это работает. Чтобы это заново стало модно в жизни молодежи. Будем рады видеть их в наших рядах. В рядах коммунальщиков Московской области», — заявил директор МБУ «Объединенное городское хозяйство» Андрей Бирзак.

Такие экскурсии помогают детям осознать важность бережного отношения к элементам городской среды, включая детские площадки и освещение. Учащиеся знакомятся с различными профессиями, связанными с работой городских коммунальных предприятий, такими как дворники, водители и слесари.

Познакомиться с работой предприятия в скором времени смогут и другие школьники. Экскурсии для учеников запланированы и в других важнейших организациях города.

