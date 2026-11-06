Школьники Электростали провели концерт ко Дню народного единства

Ученики школы №11 в Электростали выступили на праздничном концерте в преддверии Дня народного единства. Мероприятие прошло во вторник, 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьники подготовили стихи, песни и танцевальные номера о России, ее истории, культуре и традициях. Выступления посвятили тому, что объединяет многонациональную страну.

Концерт начался с торжественного внесения флага России. Это право предоставили юнармейцам — призерам конкурса-смотра «Солдат XXI века» Софии Калашниковой, Артему Долотину и Полине Некрасовой.

Мероприятие было направлено на патриотическое воспитание молодежи, знакомство с историей Отечества и формирование уважения к культуре и традициям разных народов. Такие концерты помогают детям осознать ценность единства и ответственность за будущее страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.