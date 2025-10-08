Школьники Электростали победили в областногом чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье»

Во вторник, 7 октября, в Раменском городском округе на базе МФСК «Борисоглебский» состоялся II Московский областной чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье». Об этом сообщила сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было приурочено ко Дню Московской области и посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В чемпионате приняли участие более 200 сильнейших игроков из 52 муниципалитетов региона.

С напутственными словами к ребятам обратились идейный вдохновитель проекта — председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова, а также председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.

Настоящую праздничную атмосферу создали оркестр «RamJazzBand» под управлением Артура Аванесяна, хор «MP 3» и участница шоу «Голос. Дети» София Фанта, чье выступление стало ярким украшением мероприятия.

Победителями чемпионата стали наши ребята — команда школы МОУ СОШ № 5 «Первые всегда Первые». Ребята показали отличные знания истории, экономики и культуры Подмосковья, уверенность в своих силах и слаженную командную работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.