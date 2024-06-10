Школьники Егорьевска занялись лесовосстановлением на практике

Опытный наставник-лесничий рассказал школьникам о необходимости дальнейшего регулярного ухода за посаженными сеянцами сосны для их правильного роста и развития. Ребята узнали, что сосна — светолюбивое растение, которое лучше всего растет на песчаных почвах, получили представление о высадке лесных культур ручным или механизированным способами, позволяющими вырастить лес на таких территориях, где сам он не возобновляется.

Ухаживать за молодыми насаждениями — прямая обязанность лесничих. Посадка — начало долгого пути искусственного лесовосстановления. Учащиеся поняли это, побывав на практическом занятии.

В Московской области 171 школьное лесничество, которые объединяют более 3 тыс. учащихся.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.