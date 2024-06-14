Школьники Егорьевска отправятся на профильную смену в «Орленок»
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Школьники из Егорьевска станут участниками профильной смены «Лесной подрост» во Всероссийском детском центре «Орленок». Только 32 школьных лесничества со всей России смогли стать победителями конкурса и получить путевки в один из лучших детских лагерей страны. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Профильная смена в детском лагере примет 150 человек. Их работы, присланные на конкурс, были оценены по критериям актуальности, полноты изложения, творческому подходу, практической значимости результатов исследования и другим критериям.
Юные лесоводы из «Зеленой зоны» Чернолесского участкового лесничества проявили выдающиеся способности в практической природоохранной деятельности на конкурсном этапе отбора в профильную смену «Лесной подрост». Сейчас они вместе со своими наставниками из Егорьевского лесничества готовятся к поездке, продолжают развивать навыки в экологических и лесохозяйственных знаниях.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.
«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.