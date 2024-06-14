Школьники Егорьевска отправятся на профильную смену в «Орленок»

Школьники из Егорьевска станут участниками профильной смены «Лесной подрост» во Всероссийском детском центре «Орленок». Только 32 школьных лесничества со всей России смогли стать победителями конкурса и получить путевки в один из лучших детских лагерей страны. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Профильная смена в детском лагере примет 150 человек. Их работы, присланные на конкурс, были оценены по критериям актуальности, полноты изложения, творческому подходу, практической значимости результатов исследования и другим критериям.

Юные лесоводы из «Зеленой зоны» Чернолесского участкового лесничества проявили выдающиеся способности в практической природоохранной деятельности на конкурсном этапе отбора в профильную смену «Лесной подрост». Сейчас они вместе со своими наставниками из Егорьевского лесничества готовятся к поездке, продолжают развивать навыки в экологических и лесохозяйственных знаниях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.