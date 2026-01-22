Школьники Домодедово приняли участие в региональном этапе олимпиады по истории

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории прошел 20 января в Домодедово. В мероприятии участвовали 64 ученика из Домодедовского и Ленинского округов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнование проходило на базе Домодедовской школы № 4. В олимпиаде приняли участие учащиеся 9–11 классов из Домодедовского и Ленинского округов. Конкурс длился два дня и включал практические и теоретические задания.

В первый день школьники выполняли задания с развернутыми ответами: анализировали исторические источники, готовили проекты и писали эссе по заданным периодам. По словам куратора площадки, учителя истории и обществознания Сергея Артамонова, олимпиада оценивает не только знание дат и событий, но и умение работать с источниками, делать выводы и аргументировать позицию.

Во второй день участники решали теоретические задания с краткими ответами, работали с историческими картами и визуальными материалами, а также демонстрировали знания ключевых этапов отечественной и мировой истории.

Лучшие школьники по итогам регионального этапа получат возможность выступить на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, который пройдет весной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.