Школьники Домодедова привели в порядок мемориалы к 9 Мая
Более 30 учеников школы №1 Домодедова 22 апреля приняли участие во всероссийской акции «Обелиск» и убрали территорию на аллее 60-летия Победы. К акции присоединились юнармейцы и участники «Движения Первых», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Руководитель юнармейского отряда «На страже» Александр Гуров подчеркнул значимость мероприятия.
«Этот субботник посвящен увековечиванию памяти 80-летия советского народа в Великой Отечественной войне. Важно, чтобы дети знали и чтили память героев нашей страны», — пояснил Гуров.
Юнармейцы Ксения Стрелец и Екатерина Нечипоренко отметили, что сохранение памятников — это уважение к истории.
«Наши памятники надо приводить в порядок, потому что это память», — сказала Стрелец.
«Я убираю памятник 1945 года. Очень важно поддерживать чистоту памятников Великой Отечественной войны», — добавила Нечипоренко.
До Дня Победы уборку планируют завершить на всех мемориалах округа, чтобы достойно почтить подвиг земляков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.
«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.